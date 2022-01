E' Sessa il nuovo segretario generale provinciale dello Spi Cgil di Salerno

Si è svolta oggi a Baronissi, presso l’hotel dei Principati, l’assemblea generale dello Spi Cgil di Salerno, che aveva all’ordine del giorno la elezione del nuovo segretario generale provinciale della Categoria. La riunione si è svolta in modalità mista ed ha visto la presenza di tutti i componenti dell’Assemblea Generale. Erano presenti ai lavori il segretario nazionale Spi Cgil, Stefano Landini, il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, il segretario generale dello Spi Campania, Franco Tavella, il segretario generale della Cgil di Salerno, Arturo Sessa. L’Assemblea Generale, riprendendo le indicazioni della consultazione svoltasi precedentemente, ha eletto alla direzione dello Spi di Salerno Arturo Sessa.

Il ringraziamento

Le votazioni, a voto segreto, hanno confermato alla unanimità la proposta. L’Assemblea ha ringraziato, per il lavoro svolto in questi anni, il Segretario Generale Spi Salerno, Gerardo Barrella, al quale va il ringraziamento di tutta l’Organizzazione. "Ad Arturo Sessa gli auguri, da parte di tutta l’Organizzazione, di un buon lavoro per l’importante incarico che si appresta a ricoprire", si legge sulla nota.