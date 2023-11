Asfalto su Corso Vittorio Emanuele, Pessolano (Oltre): "Amministrazione incapace di capire le priorità"

"Non aspettare gennaio per l'inizio dei lavori al Corso Vittorio Emanuele si è rivelato, ancora una volta, un boomerang per l'amministrazione che grava in modo vergognoso sull'immagine della città di Salerno". Così il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano, che interviene nella polemica relativa alla decisione di asfaltare Corso Vittorio Emanuele in questi giorni. "Non c'era alcuna fretta di intraprendere i lavori nel tratto compreso tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz prima dell'inizio di Luci d'Artista. L'amministrazione ha proceduto in modo prima estremamente convinto e senza freni, salvo, poi, fare un passo indietro all'ultimo minuto che ha ulteriormente peggiorato la già precaria situazione del tratto di strada".

"Incoerenza"

"Gli episodi di microcriminalità verificatisi nelle scorse settimane, prima, e la posa di una colata di asfalto nel cuore dello storico e prestigioso corso cittadino, peraltro soltanto transitoria, poi, evidenziano l'incoerenza e l'incapacità di un'amministrazione ormai giunta nei fatti, al capolinea, incapace di considerare le priorità per la gestione della città oltre che delle sue finanze, siccome la posa in opera del bitume sul tratto di strada che fino a qualche giorno fa era interessato dai lavori comporta ingenti spese per le casse dell'ente" scrive ancora Pessolano, che aggiunge: "Sorprende, inoltre, che il governatore, vero motore immobile della giunta, consenta un tale oltraggio allo storico Corso da Re nel l'imminenza dell'inaugurazione delle Luci d'Artista. Segno, quest'ultimo, che ormai la città è, nei fatti, completamente abbandonata anche da coloro che si ergono a paladini della sua difesa". "Non è ormai possibile - conclude Pessolano - nei fatti procedere a rimediare la situazione: sono già stati commessi troppi sbagli in sequenza nel giro di poche settimane. E' ora fondamentale far sì che da Gennaio i lavori riprendano in modo celere ed efficace, evitando di opprimere il cuore pulsante della city con cantieri che ne danneggiano, irrimediabilmente, la sua fruibilità e la sua immagine esterna".