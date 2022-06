Asis, eletto il nuovo presidente: è Mimmo De Maio

Mimmo De Maio, ex assessore comunale all’Urbanistica del Comune di Salerno, oggi consigliere comunale e presidente della Commissione Urbanistica, è stato eletto presidente dell’Asis, società pubblica, costituita da numerosi comuni, che si occupa della manutenzione di reti ed impianti idrici per la fornitura di acqua potabile.

Il cambio

De Maio succede a Nello Fiore che, per anni, è stato alla guida dell’Asis e che oggi è anche in consiglio regionale al posto di Nino Savastano nella lista Campania Libera. De Maio, adesso, avrà a disposizione 30 giorni di tempo per eliminare la causa di incompatibilità, determinata dal suo ruolo di consigliere comunale di Salerno. Insieme a De Maio faranno parte del Consiglio di Amministrazione anche Italo Lullo, in rappresentanza del Comune di Olevano sul Tusciano, Gerarda Marra per quello di Pontecagnano Faiano.