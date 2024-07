Assemblea del Circolo Pd di Castel San Giorgio: confronto serrato sui temi che riguardano il futuro della comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta con grande successo la seconda assemblea degli iscritti al Circolo Pd "Carmine De Caro" di Castel San Giorgio, un importante momento di confronto su temi di rilevanza politica e amministrativa che toccano da vicino la nostra comunità.

L’assemblea ha rappresentato un’occasione preziosa per dimostrare l’impegno e la dedizione del circolo, guidato dalla segretaria Assunta Manzo. Si è discusso della sottoscrizione per proposta di legge sul salario minimo e autonomia differenziata. La segretaria del circolo, Assunta Manzo, ha introdotto il tema, sottolineando la necessità di rinnovare la raccolta firme in modalità aggiornata. La campagna, sostenuta dal Pd nazionale insieme ad altri partiti di opposizione, verrà lanciata alla fine di agosto, accompagnata da interventi di esperti.

Sulle problematiche ambientali, invece, Anna Longanella ha presentato una dettagliata relazione sul problema della discarica dei rifiuti di Trivio Lavatoio, evidenziando i rischi sanitari e la necessità di eseguire il Piano di Caratterizzazione, in sospeso dal 2014. Un ampio dibattito è seguito, con l'attesa della relazione dell'Arpac per decisioni future.



Per la tutela del territorio e strumento urbanistico Gian Piero Coppola ha illustrato il Puc (Piano urbanistico comunale) e le sue componenti essenziali. Il dibattito ha rivelato anomalie procedurali e l’assenza di aggiornamenti sulle soluzioni attese, con interventi di Manuel Capuano e Mauro Calatola. Si è deciso di organizzare un convegno con esperti e rappresentanti sociali. Sulla San Giorgio Servizi, invece, Enzo Petrillo ha sollevato dubbi sull'ultima gestione della Società in house, che ha portato il curatore fallimentare a preannunciare un'azione di responsabilità risarcitoria per oltre 1 milione di euro. Il Circolo Pd disapprova la scelta di liquidazione giudiziale, poiché secondo quanto relazionato c'erano i presupposti per procedere ad una liquidazione volontaria, e chiede trasparenza sull'utilizzo dei fondi dei beni strumentali alienati.

Il segretario provinciale del Pd Salerno, Enzo Luciano, è stato informato delle risultanze e delle proposte emerse, con l'auspicio di un maggiore coinvolgimento futuro.