Assemblea dei sindaci e consiglio provinciale: approvato il bilancio di previsione 2022/2024

“Via libera definitivo al Bilancio di Previsione 2022/2024 e alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Presenti 80 Sindaci all'Assemblea che avevo convocato come prevede la normativa per l’iter della definitiva approvazione. Quindi circa l'80% della popolazione salernitana è stata rappresentata dai primi cittadini che hanno votato all'unanimità il bilancio di previsione, poi riapprovato nuovamente nel pomeriggio dal Consiglio Provinciale". Lo ha detto il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese. E' stato adottato anche il provvedimento di assestamento e di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024. Destinati circa 600 mila euro in più per la pulizia ed il diserbo delle strade provinciali, soprattutto quelle del sud della provincia, e per i giardini degli edifici scolastici.

Le conclusioni

Abbiamo previsto circa 450.000 mila euro per 14 nuove assunzioni e 12 progressioni verticali. Il Piano assunzionale deve essere approvato ora dalla COSFEL a Roma che lo ha inserito all’ordine del giorno nella seduta del 3 Agosto. Questo è un risultato molto importante per il nostro Ente, dopo troppi anni caratterizzati da blocco delle assunzioni, dichiarazione di pre-dissesto e approvazione piano di riequilibrio che hanno impedito all'Amministrazione provinciale di poter assumere e migliorare l'efficienza della macchina amministrativa. Oggi finalmente la Provincia di Salerno può guardare avanti.”