Rendiconto 2021, via libera dall'Assemblea dei sindaci della provincia

Si è riunita l'Assemblea dei Sindaci della provincia, a Palazzo Sant’Agostino, per approvare i verbali della precedente seduta e soprattutto per rilasciare il parere obbligatorio sul rendiconto di gestione 2021, già approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 22 giugno scorso. Hanno votato in presenza 98 Sindaci in rappresentanza di 895 mila abitanti della provincia. Un'affluenza davvero notevole. 96 sono stati i voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 solo voto contrario.

"Ringrazio di cuore tutti i Sindaci o loro delegati che hanno preso parte all'Assemblea. Non era scontata una presenza così massiccia di primi cittadini o propri delegati, visto che a causa della pandemia l'Assemblea non si riuniva da oltre 2 anni e mezzo.

Sono soddisfatto di questo risultato che testimonia il nostro ottimo rapporto istituzionale con le Amministrazioni Comunali, e dunque con i territori e le comunità. Un segnale di attenzione verso quanto stiamo facendo per riportare l'Ente in una condizione di maggiore stabilità economica e finanziaria che possa restituire ai cittadini migliori servizi per strade, scuole, ambiente, territorio.

Nel 2014 abbiamo trovato un Ente distrutto dalla mala gestio dei 5 anni precedenti e dall'entrata in vigore della Legge Delrio che ha ridotto drasticamente funzioni, risorse e personale. I segnali che ci sta dando l'attuale governo Draghi sono positivi. Le province ritornano al centro dell'agenda politica nazionale e la riforma del TUEL è ormai sul tavolo del governo che dovrà approvarla nei primi giorni di Luglio in Consiglio dei Ministri. Alle province ritorneranno delle funzioni e dunque fondi e personale. La riforma riguarda anche gli organi istituzionali ed è prevista la nomina di una Giunta Provinciale che coadiuverà il Presidente, aspetto fondamentale in territori vasti e popolosi come quelli della provincia di Salerno".