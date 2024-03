Assenze e presenze in aula: la classifica di deputati e senatori salernitani

La relazione di Openpolis, come ogni anno, certifica la presenza in aula dei parlamentari nell’ambito dell’attività legislativa. Per gli eletti in provincia di Salerno, come già accaduto negli anni passati, il primo posto per presenze in Aula spetta al senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone con il 100% rispetto ai voti a Palazzo Madama. Ultima, invece, nella speciale classifica la deputata di Azione Mara Carfagna che ha partecipato solo al 43% delle operazioni di voto a Montecitorio.

La classifica

Generalmente, comunque, la partecipazione dei parlamentari salernitani è piuttosto assidua. Scendendo nei particolari dopo Iannone la medaglia d’argento spetta ad un altro esponente politico di Fratelli d’Italia, il deputato Imma Vietri (98,41%), mentre sul terzo gradino del podio si piazza il deputato di Azione, Antonio D’Alessio (97,5%). Sempre oltre il 90% di presenze troviamo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Franco Mari (96,88%), la senatrice Anna Biliotti del Movimento 5 Stelle con il 94,44%, il deputato Pino Bicchielli di Noi Moderati, con il 93,44%, il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, con il 91,19%. Poco al di sotto del 90% di presenze c’è il vice ministro agli affari esteri di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli con l’88,49%, mentre il deputato della Lega Attilio Pierro s’attesta al 79,38% e il senatore del M5S, Francesco Castiello al 66,18%.