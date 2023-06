"Aspettavo da tempo il conferimento di questo incarico. La speranza è di fare un buon lavoro". Parola del neo assessore alla Mobilità, Rocco Galdi, presentato questa mattina alla stampa dopo la nomina ufficializzata ieri dal sindaco Napoli.

Capitolo mobilità

Sul tavolo molto criticità, a cominciare dalle "doppie file" segnalate anche dal presidente della Regione De Luca. "Stiamo già pensando ad alcuni interventi - spiega Galdi - ma ci sarà bisogno ancora di qualche giorno per avere un quadro chiaro delle azioni da mettere in campo. Sulla doppia fila è necessaria una gestione migliore per fare in modo di ridurla il più possibile, soprattutto in alcune zone. Per quel che riguarda le piste ciclabili, bisogna riqualificarle e renderle compatibili con le norme attuali. Una nuova pista, invece, può essere realizzata sulla Lungoirno". Ad allontanare voci di fibrillazioni in maggioranza ci pensa il sindaco: "Fibrillazioni non ne vedo. Il dibattito c'è ed è indispensabile, così come era indispensabile un assessore alla Mobilità. Galdi ha competenze specifiche nel campo e trarremo profitto, come città, da tali competenze. I progressisti erano gli unici a non avere un posto in giunta. Con la nomina di Galdi saniamo tale criticità".