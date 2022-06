Vallo della Lucania, l'assessore Molinaro: "Sono e resto del Movimento Cinque Stelle"

“Il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania unito con Giuseppe Conte". Parola di Iolanda Molinaro, assessore al Comune di Vallo Della Lucania. "Da sempre - spiega - soffriamo il problema dei fuoriusciti o delle uscite scomposte, nei gruppi locali, nei consigli e soprattutto in Parlamento, e quest'ultima sortita, seppur corposa e guidata dall'ex capo politico, non si differenzia dalle altre: non 'scissioni' o addirittura 'scismi', ma uscite che lasciano ampi dubbi sul fatto che queste scelte possano anche essere state fatte per soldi, poltrone, non rispetto delle regole, perché chi invoca la serietà e le regole le rispetta per primo, e andando a verificare non tutti lo hanno fatto”.

"Fiducia in Conte"

“Stare nel Movimento - aggiunge l'assessore Molinaro - non è per tutti, richiede spirito di sacrificio, lavoro, rinunce (a partire dai soldi delle restituzioni), denunce, maturità, pazienza. Si tratta di tutelare interessi collettivi, mai di parte, e questo lo facciamo a tutti i livelli, dal Governo al Parlamento, dai Consigli regionali ai Consigli comunali. Il trovarsi contro praticamente tutte le forze politiche, che ancora ci percepiscono come 'diversi', di fatto è una sorta di sigillo di qualità. Ripongo piena fiducia in Giuseppe Conte, la cui leadership è stata legittimata dalla votazione degli iscritti e siamo certi che sia la persona migliore per rappresentare i valori e gli ideali del MoVimento. Con la nomina di Salvatore Micillo, quale coordinatore regionale e con i referenti provinciali, che saranno designati, si apre una fase nuova, appassionante e coinvolgente che ci vedrà protagonisti con lo stesso entusiasmo con il quale ho combattuto sul territorio in questi anni”.