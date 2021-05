Elezioni 2021 a Salerno, Assotutela e Msi sostengono la candidatura di Michele Sarno

Si rafforza ulteriormente la coalizione civica e politica a sostegna della candidatura a sindaco di Salerno di Michele Sarno. Dopo il supporto di diverse liste civiche e quello successivo di Fratelli d’Italia, oggi arriva la conferma che anche Assotutela sarà al fianco del presidente emerito della Camera Penale in quanto ritiene la sua come “unica candidatura credibile alternativa all'attuale amministrazione comunale”.

L’assist

A distanza di mesi, oltre a ribadire una “paternità verso una scelta dimostratasi vincente”, la lista dei candidati al consiglio comunale si sta ultimando e Vincenzo Procida ne è il responsabile. “Non a caso il responsabile non è di Salerno in quanto molti candidati saranno imprenditori ed a Salerno si sa che volutamente le attività non sono legalizzate del tutto dal punto di vista organizzativo”. Per questo motivo i nomi saranno resi pubblici solo il giorno della presentazione delle liste. Procida si dice soddisfatto: “Siamo contenti di aver dimostrato la nostra lungimiranza e coerenza, ci siamo esposti a favore di Michele Sarno in tempi non sospetti; adesso dobbiamo portare la gente comune ed i giovani a presentare le proprie idee all'elettorato, siamo pronti appena possibile a raccogliere le firme per la presentazione della lista - continua Procida - Un grazie a tutte le persone che ci stanno supportando ed un grazie al presidente nazionale Assotutela Michel Maritato”

L'incontro politico

Intanto, ieri, Sarno ha incontrato anche i rappresentati del Msi-Dn, Nicola Schettino e Antonino Laveglia, per discutere dei progetti da presentare ai salernitani. “L'incontro proficuo si è incentrato sulla necessità di dare spazio ai giovani di tutti i ceti sociali , la lista sarà anche portavoce di imprenditori storici salernitani, l'obbiettivo è quello di invertire la decrescita economica e sociale di Salerno mediante una immagine nuova e credibile come quella dell'Avvocato Sarno, solo una personalità del genere è capace di portare a Salerno investitori importanti capaci di fare risolvere economicamente la nostra città portando occupazioni e sviluppo”.