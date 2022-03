Venticinque assunzioni a Salerno Pulita, i dubbi di Celano: nuova interrogazione

Era il 26 gennaio quando il consigliere comunale d'opposizione, Roberto Celano, aveva presentato una interrogazione a risposta scritta ed orale in merito alla selezione avviata dalla Salerno Pulita SpA per l’assunzione di 25 unità lavorative, evidenziando una serie di limiti e di dubbi sulla legittimità e sulla opportunità della selezione, anche per come era stata predisposta. "In risposta alla interrogazione in questione e con riferimento al solo punto 3) della stessa, il dirigente del Settore Ragioneria, dott. Lupacchini, informava lo scrivente di aver intimato alla Salerno Pulita SpA di sospendere la procedura assunzionale, in quanto la stessa appariva in violazione dell’art. 9 del Disciplinare sul controllo analogo - spiega Celano - Nella nota inoltrata alla Salerno Pulita SpA si evidenziava, altresì, che il comportamento della società partecipata si configurava gravemente omissivo degli obblighi imposti dal disciplinare sul controllo analogo e che, invero, la Salerno Pulita SpA, sta procedendo alla individuazione delle aziende che dovrebbero selezionare le 25 unità lavorative da assumere, come si evince anche dal verbale adesioni pervenute recentemente pubblicato sul sito della società".

La nuova interrogazione

Dunque, Celano ora chiede se l’amministrazione intenda fare chiarezza sulla “sospensione” o meno della selezione in premessa e se non si ritenga attivare, eventualmente, procedure di mobilità "per evitare che personale già impiegato nel ciclo integrato o in servizi altri eseguiti sul territorio cittadino possa essere escluso da una selezione che presenterebbe gravi ed inopportune limitazioni".