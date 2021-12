Elezioni Consiglio provinciale, gli auguri del presidente Strianese

Si sono tenute il 18 dicembre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Sono stati 1.732 i Sindaci e i Consiglieri Comunali che si sono recati alle urne, provenienti dai 156 comuni della Provincia di Salerno, visto che i comuni di Albanella e Cicerale sono commissariati. La percentuale di partecipazione al voto è stata di quasi l'86%, infatti gli aventi diritto al voto complessivamente erano 2.019.

Le percentuali

Il Centrosinistra si conferma coalizione di maggioranza e di governo con 11 seggi ottenuti per una percentuale complessiva di voti ponderati di quasi il 71%, che tiene conto del 32% dei voti del Partito Democratico e di quanto ottenuto dagli alleati, del PSI (13 % circa), di Campania Libera (15% circa) e della lista di centro Uniti per la Provincia (11% circa). Il Centrodestra ottiene 4 seggi per una percentuale complessiva di voti di circa il 23% data dai voti ottenuti dalla lista di Fratelli d'Italia e da quelli della lista unitaria costituita da Forza Italia, Lega, Udc, Nuovo Psi (2 seggi ciascuno, percentuale dell'11.50% circa cadauna). Un seggio è ottenuto dalla lista costituita dai rappresentanti di Leu e M5S che raggiungono una percentuale di circa il 5.50%.

L'augurio del presidente Michele Strianese