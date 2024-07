Nocera Superiore, Celano e Soriente augurano buon lavoro al neo sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Abbiamo accolto con estremo favore la vittoria del dottore D'acunzi. Nocera Superiore ha deciso di mettersi alle spalle il decadente recente passato e ha penalizzato la sinistra locale e spurie alleanze di convenienza . Forza Italia lavorerà in consiglio comunale ed in città nell'esclusivo interesse di Nocera Superiore e dei suoi appassionati abitanti. Non mancherà il sostegno su progetti che favoriscano lo sviluppo della città, così come saremo attenti a proporre idee innovative che, siamo certi, verranno valutate con attenzione da chi si appresta a governare Nocera Superiore. Formuliamo pertanto gli auguri di buon lavoro al neo Sindaco e all'intera amministrazione comunale

Luca Soriente (segretario cittadino F.I)

Roberto Celano (segretario provinciale FI)