"Nuovo aumento per le famiglie di Bracigliano con aumento del tiket della mensa scolastica": la denuncia del Gruppo Radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuovo aumento per le famiglie degli alunni che frequentano gli istituti scolastici che insistono sul territorio del Comune di Bracigliano. A quanto pare, infatti, l’avviso che invita i genitori a recarsi presso i competenti uffici comunali per il ritiro del blocchetto dei pasti della mensa scolastica, ha riservato agli stessi una sgradita sorpresa: l’inopinato incremento nella misura di 4,00 euro per singolo pasto rispetto ai precedenti 3,50 euro.A renderlo noto è il gruppo “Radici” composto dai Consiglieri Franco Angrisani (capogruppo), Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, i quali sottolineano la inopportunità ed assoluta impopolarità di tale provvedimento istituzionale adottato in tempi di accentuata crisi economica, di notevole inflazione e dell’aumento generalizzato di beni e servizi che incide in maniera considerevole sulle tasche dei contribuenti. “Si è trattato – spiegano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – di un’iniziativa posta in essere dall’attuale maggioranza di governo assolutamente improvvida, in considerazione degli attuali tempi di notevole incremento degli oneri e delle spese mensili che gravano in generale sulle famiglie, riducendo drasticamente il potere di acquisto delle stesse”. “In riferimento ai ticket della mensa scolastica – ribadiscono i Consiglieri di “Radici” – questo aumento determina l’esborso mensile di euro 80,00 per l’acquisto di 20 consumazioni-pasto. E’ inutile evidenziare come tale costo incrementato vada ad aggiungersi ad ulteriori incombenti economici che affliggono sempre più la vita quotidiana dei nostri concittadini, quali ad esempio la già onerosa compravendita dei testi scolastici che rappresenta un ulteriore fardello sul badget familiare”. Il Gruppo “Radici” auspica una opportuna ed oculata revisione di tali costi esosi legati alla mensa scolastica.