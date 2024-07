Autonomia differenziata, Iannone contro De Luca: "Chiede ai suoi consiglieri di smentirlo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Con il Consiglio Regionale della Campania di lunedì prossimo il Governatore De Luca chiede alla sua maggioranza di smentirlo. Praticamente De Luca chiede di votare contro se stesso visto che aveva fatto la delibera per chiedere l’autonomia, anzi era più calderoliano di Calderoli perché partiva dall’articolo119 della Costituzione e chiedeva tutte e 23 le materie. Andrà in scena la macchietta istituzionale che potremmo intitolare La Penelope e i suoi proci. Dopo il cambio di rotta su Schlein e Gay pride arriva anche questa metamorfosi. La dignità è persa da tempo ma gli siamo solidali perché lo vediamo completamente in preda alla disperazione nella solipsia degli ultimi giorni di Pompei”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.