Autonomia Differenziata: le riflessioni dei consiglieri del gruppo Radici

Una riflessione è d’obbligo. E i Consiglieri del Gruppo “Radici” di Bracigliano hanno voluto esprimere la loro opinione sulla tanto dibattuta e contestata “autonomia differenziata”. Un disegno di legge che, come ormai noto, dopo un lungo esame in aula, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato. L’autonomia differenziata stabilisce le regole e il percorso con cui alcune regioni potranno chiedere maggiore autonomia nella gestione di specifiche materie. Ma tante sono state le polemiche che hanno accompagnato il dibattito su questa normativa, a tratti molto controversa.

“Nella qualità di amministratori di un piccolo Comune del Sud Italia – hanno dichiarato i Consiglieri di “Radici” – anche noi, al pari del Governatore della Campania, On. Vincenzo De Luca e di tanti altri amministratori di enti locali, piccoli o grandi che siano, mostriamo più di una perplessità su questo disegno di legge”.

“Dal punto di vista concettuale – sostengono i Consiglieri di “Radici” – potrebbe anche risultare giusto trasferire maggiori poteri alle Regioni al fine di consentire una determinata autonomia nei settori strategici della politica economica, sociale, sanitaria, scolastica e di altra natura. Il problema sorge, come hanno ampiamente descritto addetti ai lavori ed esperti della materia, quando le risorse sono distribuite in maniera squilibrata. Riprendendo quanto affermato dal Governatore della Campania, l’autonomia differenziata può consentire alle Regioni del Nord di trattenere il residuo fiscale, cioè di trattenere nelle Regioni di appartenenza i tributi nazionali che matura in quelle Regioni. Può essere trattenuto fino al 90%”. Squilibri che si estenderebbero anche in ambito sanitario, scolastico e in altri settori, con il rischio di comportare una fuga di cervelli verso Regioni che possono pagare “a peso d’oro” i professionisti, molti dei quali provenienti soprattutto dal Sud. I Consiglieri del Gruppo “Radici” si sono dichiarati d’accordo nel sostenere l’eventuale referendum abrogativo della legge, attraverso la raccolta di sottoscrizioni.