Autonomia differenziata, il Pd dice "no": "Misura devastante per il sud"

"È in gioco la possibilità di fornire ai cittadini diritti e servizi essenziali, dalla scuola ai trasporti pubblici. Non possiamo permettercelo e per questo chiediamo che vengano definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni. La proposta del governo spaccherà in due l'Italia e noi ci opporremo in tutte le sedi". Parola del deputato del Pd Piero De Luca, che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa convocata dal Pd per presentare la proposta di delibera per dire "no" all'autonomia differenziata che verrà sottoposta all'attenzione del prossimo consiglio comunale.

Gli interventi

A partecipare all'incontro anche il presidente della Provincia, Franco Alfieri, ed il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "La proposta di delibera - ha spiegato Napoli - comporta una presa di coscienza da parte degli amministratori e dei cittadini. Porremo all'attenzione del governo una serie di considerazioni su un provvedimento che rischia seriamente di spaccare in due l'Italia". "Non si può approvare l'ennesima scellerata a danno del mezzogiorno - ha aggiunto Alfieri - legalizzando la slealtà di una parte del Paese verso una che ne ha più bisogno. L'autonomia differenziata nasconde tante insidie e non può passare in modo così silenzioso".