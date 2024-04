Autonomia differenziata, Piero De Luca (Pd): "La destra va fermata"

"La destra sta compiendo forzature vergognose, senza precedenti nell'esame dell’Autonomia differenziata". Lo denuncia il deputato salernitano del Pd Piero De Luca intervendo sull'iter che sta portando alla riforma delle autonomie regionali.

Le critiche

Il parlamentare dem va all'attacco: "In commissione Affari costituzionali ha violato gravemente le regole, imponendo con inaccettabili stratagemmi un nuovo voto su un emendamento che aveva dava esito negativo alla maggioranza. Non solo stanno provando a portare avanti una riforma che spacchera l'Italia, ma stanno anche forzando le regole di funzionamento democratico del Parlamento con atti di vera e propria dittatura della maggioranza Come Partito Democratico continueremo a batterci senza sconti contro questa destra pericolosa".