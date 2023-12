Autonomia e regionalismo nel libro di Caldoro: la presentazione a Salerno con Conte e Iannone

Sarà presentato a Salerno, lunedì 4 dicembre, il libro di Stefano Caldoro dal titolo “Autonomia, regionalismo, macroregione” (Giapeto editore). L’appuntamento è nei locali del Bar Moka, alle ore 17. Dopo i saluti di Antonio Fasolino, con Gaetano Amatruda, interverranno il senatore Antonio Iannone dell’Ufficio di presidenza del Senato, e l’onorevole Federico Conte, presidente dell’associazione Cittadino Sudd. Modererà i lavori, Ernesto Pappalardo. Sarà presente l’autore.

Il commento

“Ci confrontiamo su temi di grande attualità - commenta Federico Conte -, che guardano alla questione cruciale del Mediterraneo dentro il destino del Mezzogiorno. Il tutto in uno scenario che vede una crisi profonda del regionalismo, trasformato in un nuovo centralismo regionale a scapito delle vere autonomie, quelle dei comuni, e al rilancio sul terreno dell’autonomia differenziata. La posizione dell’associazione Cittadino Sudd, che mi onoro di presiedere, è di netta contrarietà a un progetto ispirato da un’ambizione separatista e antimeridionale. Il combinato disposto della riforma presidenziale e dell’autonomia differenziata rischia di esser fatale per la tenuta istituzionale del Paese e la sua coesione territoriale e sociale. Occorre farsi carico, in questa fase, di una azione politica forte a difesa del ruolo del Meridione dentro il nuovo scenario globale”.