Bando della “Vietri Sviluppo Srl”: “L’Alternativa” contesta l'avviso

Con nota protocollata in data 12 gennaio 2021, indirizzata al Sindaco, al Segretario generale, al Presidente della “Vietri Sviluppo Srl” ed al Revisore dei Conti, i consiglieri di minoranza del gruppo “L’Alternativa” contestano l’avviso di selezione di n. 45 operai da inserire nell'organico della società partecipata e pubblicato il 18 dicembre 2020.

I consiglieri lamentano l'assenza dei motivi d’urgenza che giustifichino il ricorso a tale modalità di assunzione. Segnalano che il Comune di Vietri non ha emesso nessuna delibera di indirizzo che individui la necessità di procedere al reclutamento di nuovo personale. Non risulta, a riguardo, nessuna pubblicazione né sul sito istituzionale del Comune, né su quello della società “Vietri Sviluppo”.

La minoranza denuncia la “carenza di trasparenza, di parità di trattamento e uniformità di giudizio”. Il bando di selezione elenca le quattro figure di lavoratori ricercate “senza che sia stato stabilito il titolo di studio necessario per la individuazione e classificazione di ciascuna specifica figura.” In questo modo i candidati sono portati a scegliere la prima figura, anche se con mansioni inferiori, poiché prevede 30 posizioni aperte, dunque più possibilità di essere selezionati rispetto alle 5 posizioni previste per ogni altra figura.

L'attribuzione del punteggio per precedenti esperienze di lavoro, si sottolinea, è sproporzionata, poiché il massimo del punteggio (50 punti), potrebbe essere ottenuto solo con 50 anni di lavoro. Nulla, inoltre, viene specificato sullo svolgimento delle prove di idoneità: non si fa menzione della composizione della commissione d’esame, né sono indicati i tempi di pubblicazione della graduatoria.

I Consiglieri evidenziano che anche la piattaforma utilizzata per l'inoltro della domanda, sul sito internet dell’agenzia “Maqer job”, lascia molto perplessi. Tale piattaforma non è individuata da alcuna delibera di giunta, non rilascia alcuna ricevuta dopo l'invio della domanda né un numero progressivo che la identifichi e che consenta all'utente/partecipante di “verificare la formazione della graduatoria ed accedere al controllo del punteggio conseguito”. Per tutte queste osservazioni i consiglieri dell’Alternativa ritengono che l’avviso di selezione vada immediatamente annullato, corretto, riformulato e pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente al fine di garantire una reale trasparenza e parità di trattamento a tutti i partecipanti.

Ancora una volta il Sindaco e la sua “strampalata maggioranza” danno prova di assoluta incapacità, approssimazione, inefficienza e come sempre accade (da troppo tempo) si servono della società partecipata “Vietri Sviluppo” per strumentalizzare la “fame di lavoro” da parte di tanti giovani di questo territorio e condizionare le assunzioni in spregio alle più elementari regole di trasparenza che la legge prevede.

