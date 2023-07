Azienda Multiservizi a Pontecagnano, Lanzara nomina il CdA: è polemica

Sono stati nominati dal sindaco Giuseppe Lanzara i componenti del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda speciale Multiservizi a Pontecagnano Faiano. L’incarico di presidente è stato assegnato ad Antonio Malangone, segretario cittadino della lista “Energie” che faceva parte della coalizione di centrosinistra. Fanno parte del CdA: Francesco Camicia, Adolfo Fortunato (segretario cittadino del Partito Democratico), Barbara La Rocca e Annamaria Saviello, queste ultime candidate (non elette) rispettivamente nelle liste di Campania Libera ed Azione.

La polemica

"La fedeltà paga ed è barattata con gli incarichi” denunciano i consiglieri comunali di Città Pubblica Giuseppe Bisogno e Mariella Dell'Angelo, dopo le nomine del primo cittadino. "Con la nomina del presidente e dei componenti del Cda dell'azienda speciale Multiservizi - affermano - assistiamo all'ennesima distribuzione di incarichi a persone che ricoprono ruoli politici (come il segretario del Pd, prima forza politica della città) o che si sono candidate, senza essere elette, nelle ultime elezioni amministrative. Un modo di fare spudorato ed irrispettoso nei confronti della cosa pubblica, utilizzata per elargire premi di fedeltà con i soldi dei cittadini. La verità è che siamo di fronte ad una vera e propria lobby del potere per la gestione clientelare della cosa pubblica, degna figlia di un sistema ben noto. Vigileremo sulle spese che verranno sostenute dalla partecipata e sulle assunzioni che verranno programmate affinché avvengano nella piena trasparenza permettendo a tutti di poter partecipare alle selezioni”.