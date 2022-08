Azione-Italia Viva, Mara Carfagna capolista a Salerno (ma anche in Puglia)

Mara Carfagna sarà candidata, con la lista di Azione-Italia Viva, nella Lista Proporzionale per la Camera dei Deputati sia a Salerno che in una circoscrizione della Puglia: un ritorno alle origini per il Ministro del Governo Draghi che torna nella sua provincia per affrontare la prossima tornata elettorale del 25 settembre. Da decidere i tre nomi che la seguiranno nella lista in base all'alternanza uomo-donna.

Il retroscena

Al momento si tratta del coordinatore provinciale di Azione Antonio D’Alessio, mentre è ancora da stabilire chi correrà, in provincia di Salerno, sui collegi uninominali per la Camera dei Deputati di Salerno, Agro ed Eboli Cilento. Di sicuro si tratta di uomini e donne di Azione, mentre Italia Viva, nella suddivisione regionale dei collegi e dei capolistati, ha ottenuto la Provincia di Caserta e quella di Napoli.