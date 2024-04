Azione, convocato il congresso cittadino a Nocera Inferiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà presso la Biblioteca comunale di Nocera inferiore al Corso Vittorio Emanuele II - sabato 20 aprile alle ore 18:00 - il Congresso cittadino di Nocera in Azione. Guideranno i lavori l'on. Gigi Casciello, segretario provinciale e l'on. Antonio D'Alessio, deputato di Azione. Azione continua a radicarsi sui territori con nuove adesioni. Con Nocera Inferiore inauguriamo la stagione dei congressi locali anche in provincia di Salerno. A Nocera non partiamo da nulla ma da un lavoro portato avanti in questi anni dall’avvocato Gianfranco Trotta e da una classe dirigente qualificata. Gianfranco Trotta, per motivi professionali, ha preferito rassegnare l’incarico. E in virtù di un impegno costante dei nostri iscritti e dirigenti abbiamo potuto registrare nuove adesioni a partire dal professore Giovanni D’Alessandro, consigliere comunale. E ora siamo pronti alle nuove sfide a cominciare dalle elezioni europee.