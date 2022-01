"Azione" di Calenda: D'Alessio eletto coordinatore provinciale, nominato il direttivo

Il partito di Carlo Calenda continua nella sua azione di radicamento sul territorio provinciale di Salerno, in vista delle importanti sfide della politica nazionale previste per il 2022. Nella serata di ieri venerdì 14 gennaio, in modalità streaming - a motivo delle contingenti normative Covid - si è celebrato il congresso provinciale di Azione Salerno. Al termine degli interventi degli iscritti, si è proceduto alla votazione ed è risultato eletto all’unanimità come nuovo coordinatore provinciale l’avvocato Antonio D’Alessio. La celebrazione dei congressi provinciali ha sancito la definitiva strutturazione sui territori del partito di Calenda. Nei prossimi giorni si dovrà delineare anche l'organigramma con le specifiche deleghe.

"Dobbiamo continuare a caratterizzarci - ha commentato il neo coordinatore provinciale D’Alessio - come un partito che non si limita a evidenziare i problemi che attanagliano le nostre comunità ma si sforza, in ogni circostanza, di individuare le proposte per risolverli. È il nostro tratto distintivo, in questo senso Azione può contribuire a scrivere una nuova pagina della politica".

Le nomine

Il congresso provinciale ha provveduto anche alla nomina dei 50 componenti il direttivo salernitano che risulta così composto: