Azione-Italia Viva: a Salerno spunta come capolista Rosato, Carfagna verso Napoli

Il segretario nazionale di Italia Viva Ettore Rosato potrebbe essere il numero uno della lista di Italia Viva - Azione nella lista proporzionale a Salerno per la Camera dei Deputati. La decisione, che già era nell’aria, dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore e fa parte dell’accordo nazionale sottoscritto da Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Il retroscena

In Campania, infatti, le liste proporzionali della Provincia di Napoli vedranno la presenza di rappresentanti di Azione – dal ministro uscente per il Sud Mara Carfagna al deputato Paolo Russo – mentre per Salerno ed Avellino dovrebbe esserci il fedelissimo di Renzi.