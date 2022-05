Azione, eletto il nuovo coordinatore di Salerno: è Donato D'Aiuto

Il primo congresso cittadino di Azione Salerno, tenutosi all’interno dei locali del Polo Nautico, si è concluso con l’elezione del nuovo coordinatore del partito di Carlo Calenda. Si tratta dell’avvocato Donato D’aiuto, eletto per acclamazione, che ha subito dichiarato: “Lavoreremo in sinergia con i nostri tavoli tematici per formulare proposte da sottoporre all’amministrazione comunale per il tramite del consigliere Corrado Naddeo che possano servire a migliorare la nostra città. Sarà per me un onore rappresentare il partito a livello cittadino e impiegherò le mie energie migliori per far in modo che si cresca sempre di più”.

Le elezioni 2022

Il consigliere comunale Naddeo – a conclusione – ha evidenziato il ruolo di protagonista che Salerno in Azione avrà nei pressi anni e negli importanti appuntamenti elettorali, a livello provinciale e regionale: ”Molta fiducia è riposta in una forza come Azione capace di governare e guidare i processi politici”. Le prossime amministrative vedranno “Salerno in Azione correre in diversi Comuni con l’obiettivo di riportare la politica del fare al centro dell’azione delle istituzioni e con l’obiettivo chiaro di dare ai territori risposte possibili ed efficaci.Un ringraziamento va anche al Segretario Regionale Giuseppe Sommese, in collegamento per l’impegno al congresso cittadino di Napoli in Azione tenutosi in contemporanea, si è dichiarato entusiasta del lavoro svolto dai territori e di quanto si sta costruendo in provincia di Salerno” conclude la nota del partito di Calenda.