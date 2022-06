Azione Pontecagnano, parla il segretario Gentile: "Ecco l'identikit del nostro candidato sindaco"

"Il partito del fare e della concretezza". Parola di Alfredo Gentile, segretario cittadino di Azione Pontecagnano Faiano, riconfermato alla guida del partito a seguito del congresso cittadino dello scorso aprile. Nel corso del congresso sono stati eletti i membri del nuovo direttivo e del nuovo esecutivo. I membri del nuovo direttivo sono: Carmine Giordano, Arnaldo Mascia, Francesco Avossa, Carmine Petolicchio, Ettore Troisi, Lucia De Santis, Alberto Memoli, Michela Gaudino, Sara Sisto. L'esecutivo, invece, è composto da Carmine Giordano, Lucia De Santis, Francesco Avossa, Michela Gaudino e Marianna Biancardi.

Obiettivo Comunali 2023

"Il nostro obiettivo - spiega Gentile - è quello di trovare soluzioni reali e fattibili ai problemi che interessano il territorio. Insieme ai tanti iscritti stiamo lavorando proprio su questo fronte". Per quel che riguarda le prossime elezioni amministrative, Gentile è molto chiaro: "Sono profondamente deluso dall'attuale amministrazione, che non dialoga con il territorio e con la popolazione. L'emblema di tutto ciò è rappresentato dalla ben nota questione dell'Ecodistretto. Per quanto riguarda le Comunali del 2023 la nostra aspirazione è quella di vedere a capo della città una persona con grande competenza imprenditoriale provata, una storia in questa città, e che, forte di questo background, abbia voglia di instaurare una fase nuova e diversa, negli obiettivi e nei modi, per l amministrazione della citta. Se si concretizzasse una figura del genere, questa sarebbe, essendo affine ad azione, una buona scelta politica per noi".