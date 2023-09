Azione, Carfagna e Gelmini a Salerno per incontrare cattolici e popolari

Da Mara Carfagna a Maria Stella Gelmini, da Antonio D’Alessio ad Elena Bonetti: sono questi alcuni dei nomi che prenderanno parte all’evento, organizzato da Azione Salerno, per il prossimo 2 Ottobre all’interno dell’Hotel Mediterranea.

I partecipanti

Una convention dedicata al mondo cattolico e popolare con la partecipazione all’evento di alcuni autorevoli rappresentanti del mondo cattolico come Giuseppe Gallozzi (Per le Persone e la Comunità), Maria Vittoria Lanzara (Azione Cattolica), Carmine Pacente (Comitato europeo delle relazioni), Rocco Pacileo (Meic), Stefano Pignataro (Fuci), Roberto Tuorto (Banco Alimentare). L’appuntamento è per lunedì 2 ottobre a partire dalle 17 all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea.