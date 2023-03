Elezioni comunali a Pontecagnano Faiano, Azione si schiera col Pd: "Sostegno a Lanzara"

Il partito di Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda, si schiera con il Pd e la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano.

L'incontro

Domani (venerdì 10 marzo), alle ore 11, presso la sede di Azione di Pontecagnano Faiano, in via Torino, si terrà la conferenza stampa nella quale verranno illustrati i termini dell’intesa politica che hanno portato al sostegno al sindaco uscente Giuseppe Lanzara, il quale sarà presente alla conferenza stampa. Ancora non è chiara, invece, la posizione di Italia Viva, che a livello nazionale forma il Terzo Polo proprio con Azione.