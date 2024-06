Ballottaggio a Nocera Superiore, sfida finale tra Bisogno e D'Acunzi: le istruzioni per il voto

Nocera Superiore sarà l’unico comune della provincia di Salerno a tornare al voto per il ballottaggio. I seggi saranno aperti domani (domenica 23g iugno) dalle 7 alle 23 e lunedì (24 giugno) dalle 7 alle 15. La sfida è tra Gennaro D’Acunzi (arrivato al 47,32% al primo turno) e Enrico Bisogno (fermatosi al 34,12%). Fuori dalla contesa gli altri due candidati alla carica di primo cittadino Gaetano Montalbano (che ha invitato i suoi elettori a votare per D’Acunzi) e Rosario Danisi (che invece ha fatto un apparentamento con Bisogno). Lunedì pomeriggio, in ogni caso, si chiuderà la lunga esperienza del sindaco Giovanni Maria Cuofano che, negli ultimi 10 anni, ha governato, in maniera ininterrotta, il Comune di Nocera Superiore.

Come si vota

Come per il primo turno potranno votare, nel proprio seggio elettorale, tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto che saranno muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, anche quelli che non hanno votato al primo turno. Una volta entrato nella cabina elettorale, il cittadino troverà davanti a sé una scheda apposita per il ballottaggio comprendente il nome e il cognome dei dei due candidati alla carica di sindaco che hanno preso il maggior numero di voti, scritti in alto all'interno ciascuno di un proprio rettangolo, sotto il quale verranno raffigurati i simboli delle liste che sostengono il candidato. Il voto si esprime soltanto barrando (in pratica mettendo una croce) sul rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Non c’è il voto disgiunto

Per questo secondo turno non è previsto il voto disgiunto. Sarà quindi considerata nulla la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista che appoggia l'altro candidato.