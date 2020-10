Ballottaggio a Pagani, il Pd si schiera con De Prisco: "Ma non era civico?"

Ultimo giorno di campagna elettorale nel comune di Pagani in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. La sfida sarà tra la candidata a sindaco di Fratelli d’Italia (appoggiata anche dalla Lega di Salvini e da tre liste civiche), l’imprenditrice Enza Fezza, e l’avvocato Lello De Prisco (sostenuto da quattro liste civiche), che ha sempre rivendicato la sua indipendenza dai partiti.

Il Pd vota De Prisco

La sorpresa delle ultime ore, però, arriva dalla sinistra paganese: il Partito Democratico, infatti, ha deciso di schierarsi a favore proprio di De Prisco. “Per la nostra storia, i nostri valori e la nostra appartenenza politica, abbiamo escluso qualsiasi possibilità di dialogo con Enza Fezza perché sostenuta da partiti di destra quali FdI e Lega – si legge in una nota del circolo cittadino dei democratici – Il progetto civico di Lello De Prisco, invece, trova molti punti di convergenza con la nostra visione della città e la nostra sensibilità”. E ancora: “Abbiamo deciso di sostenere De Prisco andando contro i nostri stessi interessi, anche nell’ottica di ottenere un posto in assise per Giusy Fiore, la più votata della nostra coalizione”. Il candidato sindaco del Pd Renato Cascone è rimasto fuori dal secondo turno.

La destra all’attacco

La decisione del Pd di votare De Prisco provoca l’immediata reazione dei sostenitori della Fezza. “I Paganesi finalmente possono venire a conoscenza - scrive il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Attilio Tortora - che il progetto civico per Pagani non è altro che una grande presa in giro. Il decantato progetto di cambiamento, in realtà, è un perfetto piano ideologico che vede insieme Psi e Partito Democratico”.“La cosa peggiore è che nonostante non l’abbiano votato, i Paganesi si potrebbero trovare il Partito Democratico al Governo della città”.