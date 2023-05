Ballottaggio a Scafati, Aliberti batte Scarlato e torna sindaco: "Sarò Pasquale per tutti, anche per gli avversari"

Pasquale Aliberti vince nettamente al ballottaggio e torna sindaco di Scafati. Il candidato sindaco espressione di Forza Italia (appoggiato anche da Noi Moderati, Lega e quattro liste civiche) è stato eletto al secondo turno con oltre il 53,04% delle preferenze. Il suo avversario Corrado Scarlato (civico, ma appoggiato al secondo turno anche dai candidati di PD-M5S-AVS Michele Grimaldi e dal civico Francesco Carotenuto) si è fermato intorno al 46,96%.

Il commento del vincitore

Aliberti ringrazia gli scafatesi per il nuovo attestato di fiducia: “Sarò Pasquale per tutti: per il popolo scafatese e anche per i miei più acerrimi avversari. Voglio un sindacato condiviso con gli uomini e le donne che cercano la rinascita di questo Paese, nella consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità del governo della Città e che gli altri devono essere messi tutti nella condizione di poter partecipare ad un sogno che ci appartiene. Quel sogno che va oltre l'invidia, l'odio, la violenza, l'ideologia perché tutti abbiamo il desiderio di tornare, con i sentimenti dell'amore ad essere orgogliosi di Scafati per poter gridare "noi siamo scafatesi”.