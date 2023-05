Bandiere Blu, nessun conferimento per Sapri: Italia del Meridione scrive al sindaco

Nessuna Bandiera Blu per Sapri: la segretaria cittadina di Italia del Meridione, Valentina Cartolano, scrive al sindaco, in merito al mancato conferimento del riconscimento per la cittadina del salernitano.

Il quesito

"Considerato che la valorizzazione turistica del nostro territorio è senz’altro un obiettivo comune a cittadini, dirigenti politici ed amministratori, a titolo informativo e chiarificatore, si chiede, al di fuori di qualsivoglia spirito polemico, quali siano stati i motivi ostativi per i quali la Città di Sapri non abbia ottenuto l’atteso riconoscimento", domanda la segretaria che attende risposte e chiarimenti dal primo cittadino e dall'assessore competente.