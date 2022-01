Assunzioni a Salerno Pulita, la denuncia di Celano (Fi): "Bando fuorilegge"

"Il bando per l’assunzione di nuovo personale all’interno di Salerno Pulita, con evidenti limiti per l’accesso alla opportunità di lavoro, è contrario alla normativa in vigore e va ritirato”. A chiederlo è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano in una interrogazione rivolta al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Le criticità

Per l'esponente del centrodestra “la selezione prevede delle limitazioni che impediscono la partecipazione ai cittadini in cerca di occupazione che hanno più di 36 anni o che sono stati espulsi di recente dal mondo del lavoro”, scrive Celano, “ma tale procedura appare elusiva della norma (L.r. 14/2016) che imporrebbe la mobilità a vantaggio dei lavoratori espulsi dagli altri enti del ciclo integrato ed in cerca di nuova collocazione”. Un chiaro riferimento anche alle vicende che interessano i dipendenti delle Cooperative che si occupavano della gestione del Verde Pubblico e per questa ragione lo stesso Celano chiede “se l’Amministrazione intenda o meno intervenire per fermare la selezione in premessa sia per i motivi di inopportunità sociale indicati in premessa, sia per evitare danni erariali derivanti dalla mancata applicazione della normativa precedentemente richiamata" conclude Celano.