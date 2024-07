Assunzione di 45 vigili a Salerno, Celano (FI): "Bando presumibilmente affetto da vizi di legittimità"

In sede di Commissione Trasparenza, presieduta dall'avvocato Cammarota, è emerso con chiarezza che il bando emanato dall'amministrazione per l'assunzione di 25 vigili urbani, non solo è poco chiaro e trasparente, omettendo, ad esempio, informazioni inerenti la riserva prevista per legge per gli aspiranti che hanno svolto il servizio civile (che, dunque, debbono specificare di aver svolto il suddetto servizio per evitare di non partecipare ai posti riservati), ma, presumibilmente, è affetto da vizi di legittimità.

Lo denuncia il consigliere comunale Roberto Celano, capogruppo Forza Italia Salerno: "Il dottor Della Greca ha, infatti, chiarito che la previsione del limite massimo di età per la partecipazione alla selezione è stata possibile in virtù di una modifica al regolamento di polizia municipale apportata con delibera di G.M.. Sebbene vi sia qualche sentenza amministrativa contrastante, gran parte della giurisprudenza conviene che Il regolamento di organizzazione del Corpo di Polizia Comunale rientri nelle attribuzioni proprie del Consiglio comunale (e non della Giunta), avendo esso ad oggetto, non l’articolazione organizzativa di uffici o servizi, ma l’organizzazione e le modalità di esercizio di una delle funzioni primarie di competenza del Comune, decisive per poter assicurare e garantire un’ordinata convivenza civile all’interno del territorio di riferimento. Tale maggioritaria interpretazione, che ho evidenziato in sede di Commissione, - sottolinea- potrebbe indurre tanti aspiranti vigili esclusi per ragioni anagrafiche ad impugnare il bando in questione, potendo considerarsi la modifica al suddetto regolamento attuata da Organo incompetente (Giunta Municipale). Non vi è, ormai, atto e provvedimento che non denoti approssimazione, scarsa trasparenza ed incapacità della sconcertante amministrazione salernitana", prosegue Celano.

Su richiesta del presidente Cammarota, il dottor Della Greca, produrrà nei prossimi giorni tutta la documentazione che ha citato per chiarire la posizione dell'amministrazione in merito al contestato provvedimento e consentire ai commissari i dovuti approfondimenti. "Siamo, con evidenza, di fronte alla peggiore amministrazione eteroguidata mai avuta in città", ha concluso Celano.