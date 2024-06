Elezioni a Baronissi, Cirielli: "Tony Siniscalco vincerà al ballottaggio contro la sinistra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Tony Siniscalco sarà il nuovo sindaco di Baronissi, vinceremo al ballottaggio contro la sinistra”. Cosi il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ieri ad Antessano -in un gremito centro sociale - ha tirato la volata al candidato del centrodestra unitario, dando inizio allo sprint finale di una campagna elettorale costruita interamente con spirito propositivo e costruttivo, in cui si è messa in campo un idea di una città nuova e realizzabile ma, al contempo, che fa leva su un progetto ambizioso e lungimirante. "Tony - ha proseguito Cirielli - ha messo a nudo l'inefficienza di chi si candida ad amministrare di nuovo la città e non è mai stato in grado di dare nessuna risposta e oggi si ricandida. Oggi ha illustrato un programma serio e concreto: se fossi stato cittadino di Baronissi, l'avrei votato, ha competenza di visione e di azione. Con l'Europa, completeremo la filiera istituzionale". In quest'ottica, nel suo discorso, il candidato sindaco ha soffermato la sua attenzione su alcune delle tematiche di più scottante attualità nella frazione ed in città: dalla scarsa sicurezza al attuale fallimento di Città della Medicina, realizzabile con il supporto di Governo ed Unione Europea.

“Un calore di riconoscenza umana, - ha esordito Siniscalco – che sta diventando capacità di riscatto, di ripresa, di rinnovamento, di gioia di vivere, di migliaia di cittadini, una volontà di ricostruire qui la nostra amata Baronissi". "Un ringraziamento - ha puntualizzato Siniscalco - va a Edmondo Cirielli, al consigliere regionale Nunzio Carpentieri, al consigliere provinciale Aniello Gioiella, e soprattutto ai candidati alle europee Alberigo Gambino e Ines Fruncillo ed ai miei 48 candidati: nsieme, siamo stati capaci di dare un’alternativa alla rassegnazione di questi cittadini che hanno sempre confidato nella democrazia, in quella democrazia che vorrebbe vedere nel consiglio comunale una maggioranza ed un opposizione ma che invece è stata mortificata proprio da coloro che oggi si propongono alla guida della nostra citta". "Ma la democrazia vera - ha proseguito Siniscalco- arriverà prima di quanto vi aspettiate, l’ 8 e il 9 giugno. Questi signori, asserragliati da anni nel palazzo verranno travolti da una Baronissi libera, che difende i suoi diritti e i suoi interessi". La presenza del viceministro degli Esteri a Baronissi, come evidenziato dal candidato del centrodestra, offre la garanzia dell'attenzione del governo alla vicenda: "A lui chiedo di essere al nostro fianco per l’incremento degli uomini in divisa". Di qui, dunque, le proposte per la sicurezza, da sviluppare insieme alla filiera istituzionale: "Saremo al fianco delle nostre forze dell’ordine, e rivaluteremo insieme a loro un piano di riorganizzazione della polizia municipale. Risolveremo caso per caso i problemi legati alla sicurezza, tanto nella frazione di Antessano quanto in quella di Aiello. Vaglieremo tutte le strategie opportune affinché i nostri cittadini possano sentirsi al sicuro nelle proprie case". "Ridaremo a Baronissi non solo l'orgoglio della propria storia, ma le consentiremo una prospettiva di sviluppo economico ed occupazionale - ha aggiunto Siniscalco - La realizzeremo sui terreni già destinati a Città della medicina, purtroppo oggetto di spot vuoti e prime pietre che sono rimaste tali: l'amministrazione Valiante ed il governatore De Luca dopo dieci anni di vane promesse ci hanno lasciato soltanto terreni vuoti". "Al contrario - ha proseguito, ancora, Siniscalco, promuoveremo la realizzazione della città dello Sport e della Medicina, come volano di sviluppo economia, lavoro e progresso, in linea con le politiche del governo nazionale e le risorse economiche attualmente disponibili, anche in collaborazione con l'Università". "Abbiamo scelto di essere diversi da voi - ha concluso il candidato del centrodestra - Alternativi a voi.”

Attenzione alta anche sul piano scuola: “ridaremo ad ogni bambino la gioia di frequentare la propria scuola; anche i bambini di Sava torneranno a studiare nella propria frazione in attesa del completamento dei lavori della scuola”.Nel programma di Siniscalco sicurezza, sport, lavoro, commercio , adolescenti, e progetti di alta inclusione sociale sono al centro della sua azione amministrativa. “Puntiamo al benessere del cittadino ed al progresso della città, con una politica di azione e non di favole, sempre nel rispetto dell’altro con l’educazione che da sempre ci contraddistingue. Per questo,- ha concluso Siniscalco, ritengo doveroso condannare politiche di aggressive pretestuose, sinonimo di pochezza di idee, che negli ultimi giorni stanno aleggiando su questa campagna elettorale: è uno modus che non ci appartiene e che contrasterebbe con il nostro essere uomini e donne che si sono sempre prodigati per il sociale, per l’inclusione e per il rispetto dell’altro, qualunque sia il suo colore politico o pensiero. Per noi idee e programmi sono il monito per condurre una competizione elettorale seria e utile per i cittadini che si apprestano al voto. Invito tutti i cittadini, a trovare il coraggio di abbandonare le vecchie logiche che hanno governato la nostra città facendo valere in loro quel senso di riscatto, di ripresa, di rinnovamento, di gioia di vivere, per ricostruire insieme la nostra amata Baronissi", ha concluso Siniscalco.