Baronissi, Petta convoca la maggioranza per l'elezione del presidente del consiglio comunale

I numeri per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale ci sono, perchè 9 voti, in seconda battuta, sono sufficienti per eleggere a maggioranza, senza quella qualificata, il nome del nuovo presidente dell’assise.

Il retroscena

Il problema, però, per il sindaco di Baronissi Anna Petta è comprendere la ragioni per le quali alcuni esponenti della maggioranza non hanno dato seguiti all’accordo raggiunto, da tutti, nel corso dell’ultima riunione prima del Consiglio Comunale del 18 luglio. Ed ecco allora convocata una nuova riunione tra tutti gli esponenti della maggioranza, assessori compresi, per discutere ed affrontare i nodi di un inizio consiliatura che, in tanti, si aspettavano diverso, piu’ veloce, rapido ed efficace. L’incontro è stato fissato per la serata di lunedì 22 luglio a Palazzo di Città.