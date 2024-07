Primo consiglio comunale a Baronissi: Coppola Negri verso la Presidenza

La maggioranza del sindaco di Baronissi Anna Petta viaggia compatta verso il primo consiglio comunale in programma giovedì 18 luglio: accordo raggiunto, in maniera unanime, sul nome da sostenere per la Presidenza del Consiglio, con i gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Anna Petta Sindaco ed Uniamoci per Baronissi) che sosterranno il nome dell’attuale consigliera comunale Agnese Coppola Negri.

L'elezione

Limati anche gli ultimi spigoli, con un confronto sereno e costruttivo che il Sindaco Anna Petta ha tenuto con i rappresentanti delle liste che hanno sostenuto la sua elezione nell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 Giugno. Per Agnese Coppola Negri, che negli ultimi 5 anni ha rivestito il ruolo di Presidente della Commissione Trasparenza, adesso si aprono le porte della Presidenza del Consiglio Comunale di Baronissi, fino ad oggi occupata da Giuseppe Sabatino.