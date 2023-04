Baronissi, Fratelli d'Italia attacca: "Le attività low budget senza regole"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il circolo Fratelli d’Italia Baronissi ritiene che l’assegnazione delle attività low budget, continuata e rivolta sempre agli stessi operatori economici, influenza la libera concorrenza diventando di fatto un sostegno per le imprese “vicine all’amministrazione”. Nel frattempo, più che una proiezione diventa una triste realtà, la crisi che ha interessato il tessuto economico e sociale della nostra Nazione. “Le realtà più piccole come quelle del nostro territorio non sono un’eccezione ma confermano che le famiglie e di riflesso commercio, artigianato, attività produttive, sono in enorme difficoltà. Le Istituzioni, le pubbliche amministrazioni, sono chiamate a mettere in atto azioni volte a sostenere questi comparti, anche con piccoli segnali - dichiara Daniele Convertini, responsabile del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di FdI - “segnali che nella nostra Baronissi fanno fatica a manifestarsi. Ecco dunque la proposta di Fratelli d’Italia Baronissi , che attraverso la voce di Ciro Annunziato , Responsabile Dipartimento per i rapporti con il commercio - propone di istituzionalizzare le Short List, ovvero elenchi di professionisti certificati dall’Ente stesso da consultare ogni qualvolta ci siano da assegnare incarichi temporanei. “ In questo modo si otterrebbe una più equa rotazione degli inviti a fronte di un più rapido ed efficace processo di qualifica dei fornitori stessi e soprattutto si eviterebbe che forniture e prestazioni siano ad appannaggio di pochi eletti, guarda caso sempre i soliti pochi. La soluzione più pratica da adottare ? La costituzione di un Albo Fornitori e Professionisti di Digital PA, ciò consentirebbe la gestione online dell’albo degli operatori economici” conclude Annunziata.

L’Ente agirebbe quindi, in maniera celere e sicura, in linea con la normativa vigente, attraverso una intuitiva piattaforma web. Le short-list sono sancite dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione a direttive comunitarie. Lontani dall’alimentare sterili polemiche, l’ultimo evento sul territorio di Baronissi, risalente a qualche mese fa, ha finito solo per rafforzare certe convinzioni, che sarebbe meglio definire certezze. Fratelli d’Italia Baronissi persiste nella sua azione propositiva, al servizio dei cittadini tutti della comunità, per la crescita e il benessere della collettività.



Dott.ssa Falco Carmela

Responsabile comunicazione FDI Baronissi