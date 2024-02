Elezioni comunali a Baronissi: Anna Petta inaugura il "punto di ascolto"

E’ partita ufficialmente partita la campagna elettorale di Anna Petta. Questa mattina, infatti, la candidata a sindaco ha inaugurato il suo “punto di ascolto” in Viale Gerrovia, alla presenza di candidati, simpatizzanti e cittadini che si sono schierati apertamente al fianco della vice sindaca uscente. Ora partirà la campagna di ascolto per la realizzazione di un programma che – come ha spiegato Petta – “sarà partecipato e condiviso con la nostra città”.

L'incognita Pd

Resta ancora un'incognita la posizione che assumerà il Partito Democratico che, inizialmente, sembrava orientato a sostenere Petta, salvo poi ipotizzare le primarie per la scelta dell'aspirante primo cittadino. Ancora sul tavolo il nome dell'assessore uscente Marco Picarone.