Elezioni comunali a Baronissi: tre liste per Tony Siniscalco

Tre liste, i partiti del centro destra unito, un programma elettorale affidato ad un pool di docenti universitari, un grande entusiasmo e l'obiettivo dichiarato di cambiare, radicalmente, la storia politica del Comune di Baronissi. Tony Siniscalco, che dopo quello di Fratelli d'Italia ha ottenuto anche il sostegno anche di Forza Italia, Noi Moderati ed Udc, si appresta ad affrontare la prossima campagna elettorale da candidato sindaco come unico riferimento delle forze politiche che compongono l'attuale Governo guidato da Giorgia Meloni. "Non si fanno inciuci, non giochiamo a nascondino come fanno alcune forze del centro sinistra, noi ci mettiamo la faccia, la storia e la nostra appartenenza ad un'area politica che, oggi, è maggioranza nel Paese e che il 10 Giugno lo sarà anche a Baronissi. La nostra coalizione, con le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia-Noi Moderati-Udc e la civica Futuro Baronissi, si presenta agli elettori di Baronissi con la chiarezza che ci ha sempre contraddistinto. I cittadini della nostra comunità hanno un'occasione storica, quella di mettere la parola fine alla fallimentare gestione del Comune a guida Partito Democratico, mandando a casa chi, fino a ieri, ha condiviso ogni scelta, sbagliata, del Sindaco Valiante, provando a prenderne le distanze, nella speranza che gli elettori dimentichino le nefandezze amministrative compiute negli ultimi 10 anni. La nostra, invece, sarà una campagna elettorale nella quale non avremo nulla da nascondere, il nostro programma è chiaro e diretto: sicurezza del territorio, riorganizzazione delle scuole e rispetto per ogni frazione, rilancio delle attività commerciali, massima attenzione alle fasce deboli ed ai disabili, valorizzazione del nostro patrimonio artistico con un rilancio vero del turismo religioso e culturale, sportello per l’inserimento occupazionale, manutenzione delle strutture sportive, il grande progetto di Città dello Sport e della Medicina, da realizzare con il sostegno del Governo e dei Ministeri dello Sport e della Salute e la cooperazione attiva dell’Università. Il nostro progetto sarà realizzato nel rispetto dei valori e dei principi in cui crediamo, con determinazione e competenza anche di professionisti esperti in materia. Nessun legame alle poltrone, perché per noi le cariche di governo o di partito non sono un obiettivo, ma sempre e solo un mezzo per realizzare i principi e le idee in cui crediamo e la realtà che vogliamo costruire realizzando quei principi! Confluiremo tutto il nostro impegno, le nostre forze, competenze e professionalità affinché i cittadini di Baronissi possano onorarci della loro stima e del loro consenso per poter compiere insieme il cambiamento della nostra città.