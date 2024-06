Elezioni comunali a Baronissi: Lollobrigida e Siniscalco incontrano gli agricoltori

Un nuovo ministro arriva a Baronissi per sostenere Tony Siniscalco in vista delle elezioni comunali. Dopo Sangiuliano e Cirielli, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il candidato sindaco del centrodestra unito incontreranno gli agricoltori della città della Valle dell’Irno. L’incontro è previsto per domani (4 giugno), a partire dalle 13.30, presso l’Hotel Dei Principati, in via Salvador Allende, 88 a Baronissi,

Il commento

"Il settore primario è fondamentale per lo sviluppo della città, che vanta numerose produzioni di eccellenza: chi vi opera va sostenuto nello svolgere un'attività complessa ma, al tempo stesso, necessaria per preservare e tutelare l'identità del territorio - ha commentato il candidato sindaco Siniscalco - La mela annurca campana, le ciliegie, la nocciola "Tonda di Giffoni", le noci, su tutte la famosa varietà "Sorrento" e le castagne sono le principali coltivazioni sul nostro territorio; a queste si aggiungono aziende vitivinicole che vinificano da uve di Aglianico e Fiano. Riteniamo fondamentale la rivalutazione e dei nostri prodotti locali non solo per il loro apporto identitario ma anche per la possibile formazione di un positivo indotto economico per il territorio. Molte delle nostre aziende agricole, inoltre, hanno anche un ulteriore importante funzione, quella sociale: alcune di esse offrono servizi di attività didattica per i bambini. Si tratta di attività che vanno sostenute in modo concreto, senza proclami ad effetto ma con misure che possano spingere i giovani della nostra terra ad impegnarsi nel settore: per questo siamo onorati della visita del Ministro Lollobrigida, che sarà in città insieme ad Alberico Gambino, candidato alle Europee ed al Senatore Antonio Iannone, per manifestare, ancora una volta, la vicinanza del governo al nostro coraggioso progetto di cambiamento per Baronissi".