Baronissi senza pediatria, Fratelli d'Italia attacca il sindaco Valiante

“Il tremendo combinato disposto di Comune di Baronissi e Regione Campania sta mettendo in ginocchio la sanità sul territorio del nostro comune: l’ultimo disastro riguarda, purtroppo, i bimbi di Baronissi lasciati senza pediatra di base!”. Lo denuncia, in una nota, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco: “Dinanzi all’annunciato pensionamento dei pediatrici “storici” della nostra comunità, insieme ad alcuni trasferimenti, ci sono centinaia di famiglie che non sanno a chi rivolgersi per la cura dei propri figli. Una situazione assurda, di cui da tempo sia l’amministrazione Valiante che l’Asl erano a conoscenza. Eppure, nessuno ha detto una sola parola, nessuno ha compiuto un atto concreto. La tanto decantata “buona amministrazione” del sindaco pro tempore, giunto, per fortuna, alla fine del suo doppio mandato, non riesce a dare una risposta ai bisogni veri dei cittadini e delle famiglie di Baronissi, lasciando che chi ha possibilità economiche continui a curarsi privatamente, chi no, invece, debba sopportare questa situazione paradossale. Spero che, dinanzi al nostro appello che è quello di tantissime famiglie del Comune di Baronissi, il sindaco, dimentichi per qualche ora l’organizzazione della Festa dell’Unità ed intervenga presso l’asl competente per intimare una gestione repentina ed attenta della problematica, che ha come protagonisti una delle fasce più deboli della cittadinanza”.