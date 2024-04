Elezioni a Baronissi, la candidata sindaco Petta: "La nostra campagna elettorale parte dalle frazioni"

È partita dalle frazioni il viaggio di ascolto di Anna Petta, candidata sindaco per le prossime elezioni comunali a Baronissi. In occasione delle aperture dei due nuovi punti di ascolto dislocati sul territorio, la candidata ha presentato la sua visione per il futuro della città. “Baronissi - ha detto - è la mia casa, è il luogo in cui sono nata, cresciuta e dove ho deciso di crescere i miei figli," ha dichiarato Anna Petta. "Immagino una Baronissi sempre più verde, che possa crescere nelle sue già elevate performance ed indici di sostenibilità, attenta all'ambiente, ricca di spazi verdi e volta alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle sue bellezze naturalistiche".

L'intervento

"Vogliamo una Baronissi per le famiglie, una Baronissi a misura di cittadino, sempre di più con servizi di eccellenza," ha aggiunto Petta. "Vogliamo frazioni felici - ha detto - in grado di integrarsi in un tessuto sociale dignitoso e vivibile". "Esse sono parte integrante di una città unica e in grado di offrire ai suoi abitanti una qualità della vita decorosa". Petta ha anche sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Baronissi, proponendo di promuovere la città come "Città della cultura". "Le nostre bellezze storiche ed artistiche devono essere valorizzate e diventare un attrattore per la nostra città," ha affermato. Inoltre, la candidata sindaco ha proposto iniziative innovative per arricchire la vita culturale di Baronissi, come l'organizzazione di eventi itineranti culturali e ludici in tutte le aree della città. "Vogliamo portare qui una serie di eventi mai visti prima, per rendere Baronissi un luogo vibrante e dinamico" ha spiegato Petta.