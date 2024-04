Elezioni a Baronissi, Valiante resta imparziale: "Il Comune avanti a tutto"

A due mesi di distanza dalla scadere del suo secondo mandato, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante evita di intervenire sulle dinamica interne al suo partito (il Pd) che avevano portato il circolo locale prima a convergere sul nome di Marco Picarone quale candidato sindaco e poi – su input della segreteria provinciale – su quello della sua vice sindaca Anna Petta.

Il post imparziale

Il primo cittadino, con un post su Facebook, resta imparziale e spiega: “A due mesi dalla scadenza del mio mandato proseguiro’, come ho fatto ogni giorno dei miei dieci anni da Sindaco, nel mio impegno istituzionale per continuare ad onorare la fascia tricolore che indosso e ad esercitare con dedizione e con coerenza il mio lavoro fino all’ultimo giorno anteponendo il ruolo istituzionale e lo spirito di servizio per la mia comunità a ogni propaganda elettorale o a altra cosa. Lo farò fino all’ultimo istante, memore del giuramento prestato di osservare lealmente sempre la Costituzione della Repubblica Italiana”.