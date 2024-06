Comune di Baronissi, proclamati i consiglieri eletti. Petta: "E' un nuovo inizio"

Si è tenuta, a Baronissi, la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. Sono stati eletti per la maggioranza nella Lista “Anna Petta Sindaco”: Maria Chiara Barrella, Giuseppe Giordano, Ester Sapere, Massimo Paolillo, Romina Melchiorre; per la “Lista Uniamoci per Baronissi”: Luca Galdi, Anna Sica, Sabatino Ingino, Antonio Santoro; per la “Lista Partito Democratico”: Alfonso Farina, Agnese Coppola Negri, Vincenzo Melchiorre; mentre per l’opposizione Marco Picarone, Elisa Galdi, Carmine Santoro, Antonio Siniscalco

“È stata un'emozione intensa e un momento di grande significato per tutti noi, consapevoli della responsabilità che ci aspetta verso la nostra città e i nostri concittadini. Sono entusiasta di mettere il nostro operato al servizio della comunità, un impegno che affronteremo con dedizione e determinazione. La nostra missione è ascoltare e rappresentare ogni cittadino, rispondendo ai bisogni e alle aspettative di tutti. Ognuno avrà il proprio ruolo, sia in maggioranza che in opposizione, ma tutti saremo orientati verso l'interesse pubblico e il bene comune. Ci auguriamo una collaborazione proficua tra maggioranza ed opposizione. Da oggi inauguriamo un nuovo percorso amministrativo: abbiamo obiettivi strategici importanti per lo sviluppo socioeconomico, per cui fondamentale sarà il dialogo costante e virtuoso tra tutte le anime del Consiglio Comunale. Questo Governo cittadino sarà sempre proteso all'ascolto di tutti. Puntiamo all'innovazione e alla sostenibilità come punti cardine per un progresso reale e duraturo. Crediamo fermamente che il benessere collettivo e uno sviluppo equo e sostenibile siano i pilastri per la crescita sociale ed economica della nostra città. Questi saranno i principi che guideranno ogni nostra azione e decisione durante il mandato. La fiducia che ci è stata accordata dai cittadini di Baronissi è un onore che porteremo con orgoglio. È un privilegio e un'enorme responsabilità indossare la Fascia Tricolore come Sindaca della città che amo. Sono convinta che, lavorando insieme, riusciremo a creare un futuro migliore per Baronissi, costruendo una comunità più unita e prospera. Voglio ringraziare tutti per il sostegno e le congratulazioni ricevute. La vostra fiducia è la nostra forza. Insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi. Baronissi, avanti insieme e buon lavoro a tutti!”.