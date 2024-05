Elezioni comunali a Baronissi, Rifondazione Comunista appoggia Marco Picarone

Il circolo del partito della Rifondazione Comunista “G. Puletti” della città di Baronissi, in vista delle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, aderisce alla coalizione capeggiata da Marco Picarone.

La nota politica

Si tratta – si legge in una nota – di un accordo di coalizione che “parte da una partecipazione condivisa del programma politico elettorale per il futuro della città". "Abbiamo inoltre individuato ed espresso la candidatura del compagno Mario Brunetti nella lista Di più per Baronissi, a rappresentante del nostro partito e non solo, ma soprattutto per le donne e gli uomini che negli anni hanno espresso pareri positivi sul nostro operato e che insieme a noi si sono fatti interpreti di vertenze e mobilitazione territoriali e nazionali. Abbiamo l’obiettivo di riportare una nostra rappresentanza politica in consiglio comunale, che sia attenta ai bisogni della popolazione e del territorio. Per una città equa, solidale sostenibile!”.