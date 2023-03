Baronissi, la frazione Sava avrà una nuova scuola: esulta Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il circolo Fratelli d’Italia Baronissi apprende con soddisfazione il comunicato del Sindaco Valiante, il quale annuncia che il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola di Sava “Santa Maria delle Grazie“ è stato approvato dalla Regione Campania e sarà finanziato con i fondi del PNNR. Dopo 5 lunghissimi anni, la vicenda sembra essere arrivata ad un punto di svolta ma che non dovrebbe dar spazio a chissà quale lodi e vanti, atteso che per un quinquennio la privazione di una scuola ha creato un periodo non privo di difficoltà per i bambini del territorio e per la stessa istituzione scolastica.

Per questo motivo sono, a nostro parere, fuori luogo le parole di elogio che lo stesso sindaco fa alla sua amministrazione e addirittura il giubilo di alcuni consiglieri, veicolato via social che sembrano considerare il traguardo raggiunto quasi come un trofeo da sventolare agli oppositori e a chi non ha mai creduto in questa amministrazione. Quella indimenticabile chiusura e per le modalità con cui si è concretizzata per molto tempo è stata difficile da elaborare per i piccoli che frequentavano quella scuola, da un giorno all’altro si sono sentiti orfani di un luogo a loro dedicato, difficile comprendere a quella età le ragioni di questi tristi accadimenti. Anche una parte dell’ opposizione rivendica un suo ruolo in questa vicenda, vigile nel mantenere alta l’attenzione verso la problematica che si era venuta a creare.

“Alla quasi vigilia delle nuove amministrative, o almeno alla vigilia della designazione di un ipotetico successore di Valiante e Company quindi , De Luca si è ricordato della promessa fatta in campagna elettorale - dichiara il coordinatore Tony Siniscalco - quando con la sua solita sfacciataggine promise in virtù del suo ruolo, in appoggio alla campagna elettorale del Sindaco sfiduciato, attenzioni particolari alla comunità di Baronissi.

Era il 2019, gli anni sono passati e De Luca è riuscito nel suo proposito ma solo ed esclusivamente per aver avuto la possibilità di attingere ai fondi del PNRR. C’è da chiedersi ora che fine faranno le altre promesse elettorali, i proclami da palco, come la realizzazione di un sottopasso che risolvi il problema delle chiusure interminabili dei passaggi a livello in un territorio come quello di Baronissi dove ogni giorno sono migliaia i cittadini che per studio o lavoro transitano per raggiungere il capoluogo cittadino e che spesso si ritrovano intrappolati in attese, per tempi inverosimilmente lunghi, forse anche in questo caso si attingerà dai fondi del PNRR, oppure si aspetterà il prossimo piano che arrivi in soccorso a chi altro non riesce a fare con le risorse a disposizione.

Noi sinceramente non ce lo auguriamo, visto le condizioni che ne hanno visto la promozione”.

Ed infine, come circolo FDI consigliamo di andare adagio con le esternazioni di giubilo semplicemente perché , sempre in relazione all’abbattimento e ricostruzione della scuola “Santa Maria delle Grazie “ grava sempre una spada di Damocle per una indagine in abuso d’ufficio sugli eletti attuali dell’assise Comunale.



Dott.ssa Falco Carmela

Responsabile comunicazione FDI Baronissi