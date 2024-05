Elezioni comunali a Baronissi: Sinistra Italiana appoggia Marco Picarone

Sinistra Italiana si schiera al fianco del candidato sindaco Marco Picarone e della sua coalizione. Lo annunciano, in una nota, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Franco Mari, la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Titti Santulli e il responsabile enti locali di SI Peppe Sessa.

Anche a Baronissi, come in tutta Italia, si sente forte la necessità di mettere insieme risorse e capacità amministrative per dare una concreta risposta ai cittadini. È per questo che, dopo settimane di dialogo,interazione e condivisione dei temi fondanti per il futuro di Baronissi, come il rispetto per l’Ambiente, la lottaalle Povertà, il miglioramento della macchina amministrativa, l’introduzione del salario minimo comunale,Sinistra Italiana ha deciso di appoggiare il candidato Sindaco Marco Picarone e la sua coalizione. Daremo il nostro contributo in una campagna elettorale intensa e decisiva, certi che la scelta effettuata vada nella direzione del campo largo e dalla democrazia partecipata.