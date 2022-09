Baronissi, Tony Siniscalco aderisce a Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua a crescere la famiglia di Fratelli d’Italia. Questa mattina, l’ex assessore al comune di Baronissi Tony Siniscalco è stato nominato responsabile provinciale del partito di Giorgia Meloni per il dipartimento del terzo settore.

“Si tratta di un ritorno a casa - ha dichiarato - dove ho trascorso la quasi totalità del mio percorso politico. Ringrazio il Commissario Gambino per la nomina, attraverso la quale avrò la possibilità di proseguire il mio lavoro svolto negli ultimi due anni in sinergia con le associazioni che si occupano di disabilità ampliandolo a tutto il terzo settore con particolare attenzione al volontariato e allo sport, settore tanto caro alla nostra leader Giorgia Meloni e dove sono impegnato da molti anni in prima persona. Sono felice di riprendere da dove fui costretto a lasciare quasi 3 anni fa durante le elezioni comunali di Baronissi. Metterò la mia esperienza amministrativa e professionale a servizio del partito per farlo crescere anche nel mio comune.

Ringrazio per la fiducia il presidente Cirielli, al quale mi lega stima e affetto e con cui sono felice di poter condividere nuovamente questo percorso, supportandolo in questa campagna elettorale. Il nostro territorio ha bisogno di persone come lui, serie e determinate con ideali forti e saldi.

Un sentito ringraziamento al senatore Antonio Iannone, sempre attento a quelle che sono le problematiche della Valle dell’Irno e che domani ospiteremo a Baronissi per un incontro con militanti e simpatizzanti, organizzato insieme agli amici Roberto Vargiu e Nicola Prudente e Nicola Galdi. Con l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il mio operato da oggi pancia a terra e a lavoro per la campagna elettorale”.